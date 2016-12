Le célèbre chanteur britannique George Michael est mort

Related Articles

26/12/2016

Le chanteur britannique George Michael, interprète notamment des tubes "Faith" et "Careless Whisper", est mort à son domicile à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent dimanche soir.

"C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", indique l'agent du chanteur dans un communiqué.

Il est décédé à son domicile de Goring, à l'ouest de Londres, selon la BBC. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte par la police britannique, citée par la BBC.

"Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans", a réagi le chanteur britannique Elton John sur Instagram.

L'ancien membre du groupe Wham!, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, avait survécu à une pneumonie fin 2011. Son état avait nécessité des soins intensifs, en raison de la sévérité de l'infection à pneumocoques qu'il avait contractée.

"Cela a été littéralement le pire mois de ma vie, mais j'ai une chance incroyable, vraiment incroyable, d'être ici", avait-il déclaré après son hospitalisation.

AFP