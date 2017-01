Nouvel An Amazigh : 1er colloque national de la poésie amazighe au cœur des festivités

Related Articles

06/01/2017

La première édition du colloque national de la poésie populaire amazighe aura lieu, lundi 9 janvier, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la direction locale de culture, rapport l’APS.

Des poètes de douze wilayas participeront à cette manifestation culturelle dédiée à la mémoire des grandes figures de la poésie amazighe telles que Youcef Oukaci, Si Moh Ou Mhand et Chikh Mohand Ou Lhocine.

Le colloque comprendra des conférences débat animés par des universitaires et spécialistes de la langue et littérature amazighe, portant sur divers sujets comme la dimension nationale dans la poésie amazighe, une étude linguistique de la chanson féminine targuie et la force du verbe chez les figures emblématiques de la poésie berbère.

Cette initiative est organisée dans le cadre de la célébration du premier jour du calendrier amazigh 2967 du 8 au 14 janvier, sous le slogan ‘’ "Yennayer, un référent ancestral national de partage et de communion" , les festivités comporteront diverses activités, dont une expositions de plats traditionnels, d’objets d’arts et autre conférences portant sur la célébration du Nouvel An Amazigh.

PHOTO APS