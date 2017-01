Tissemsilt: Une pièce théâtrale pour le respect des forêts

Related Articles

07/01/2017

Dans le cadre des festivités de la semaine de l’enfant, l’association de la bibliothèque principale de lecture publique Yahia Bouaziz de Tissemsilt a présenté, vendredi, une pièce théâtrale "Le défenseur de la nature", produite par la coopérative culturelle de wilaya El Ghouroub des arts et spectacles, ayant pour objectif d'inciter l’enfant au respect des forêts.

Le récit de cette pièce théâtrale, écrite par Lakhdar Messaoudi et réalisé par Mohamed Katou, tourne autour de deux personnages contradictoires Chater qui représente le sage et Chettour, un jeune qui agresse les arbres, et ne respecte pas la nature.

A la fin, intervient "le défenseur de la nature" pour châtier le jeune Chettour pour son acte répréhensible et lui donner une leçon d’éveil: ''la forêt est source de vie pour tous les êtres vivants sur terre''.

"A partir de l’année prochaine, des festivals nationaux du théâtre dédiés à l’enfant sont prévus dans certaines wilayas du pays, à l’instar du festival national du théâtre pour enfant à Khenchela" a indiqué le président de la coopérative culturelle El Ghouroub des arts et spectacles, Afnini Marouane.