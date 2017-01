''La nuit des idées'' débats et échanges au rendez-vous mercredi et jeudi à Alger

Related Articles

25/01/2017

Des expositions, récitals musicaux, projections et rencontres thématiques proposés par des instituts culturels européens d'Alger, sont au programme de la "La nuit des idées" prévue les 25 et 27 janvier à Alger. Cette initiative selon ses promoteurs, vise à favoriser l'échange, le débat et la libre circulation des idées à travers des débats ouverts, et à impliquer différents acteurs culturels et associatifs, a rapporté l’APS.

La manifestation devra s'ouvrir mercredi par un concert d’Amel Brahim Djelloul à l’Opéra d’ Alger et le vernissage de l'exposition "ça va waka" du photographe Nassim Rouchiche, accueillie à l'espace culturel La Baignoire.

L'institut Cervantès accueillera, pour sa part, une rencontre avec l'écrivain et journaliste italien Bruno Arapia organisée par l'Institut culturel italien, et un concert de flamenco.

L'espace "Les ateliers sauvages" propose la présentation du dernier numéro de "Naqd", à l'occasion du 25e anniversaire de la revue, et la projection du film "Héros sans visage" de la réalisatrice péruvienne Mary Jimenez.

Le café littéraire "Le sous-marin", autre partenaire de "La nuit des idées", prévoit une programmation musicale variée et des rencontres-débats animées par l'islamologue Said Djabelkheir et le philosophe Smail Mehnana, entre autres.

La cinémathèque algérienne, au centre diocésain et à l'Institut français d'Alger plusieurs rencontres-débats sur des thèmes comme la citoyenneté, la civilité et la civilisation aux frontières de la justice se tiendront.