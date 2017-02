L'institution palestinienne, le Forum des hommes de culture d'El Qods, a désigné le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi personnalité culturelle de l'année 2017", annonce samedi un communiqué du ministère de la Culture.

Le forum a motivé son choix, indique le communiqué, par l' "appui (du ministre) aux hommes et femmes de culture dans le monde arabe et le soutien permanent de l'Algérie à la cause palestinienne".

Selon le communiqué, la désignation officielle du ministre de la Culture devra être annoncée en mars prochain par le forum, à l'ouverture du Festival "Zahratou El Madayne (autre nom donné à El Qods)".

Depuis sa création en 2002, le forum des hommes de culture d'El Qods, a distingué plusieurs personnalités politiques et culturelles du monde arabe.