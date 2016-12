Vers un renforcement de la coopération économique algéro-vietnamienne

Related Articles

22/12/2016

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru, a plaidé hier, mercredi 21 décembre à Bejaia, pour un renforcement de la coopération économique entre son pays et l’Algérie, estimant que celle-ci "n'est pas à la hauteur de l'excellence des relations politiques" qui les liens."Les échanges sont assez modestes et ne correspondent pas aux potentialités des deux pays", a-t-il estimé lors d'un forum économique organisé en présence d'opérateurs de la wilaya de Béjaia.

Soulignant une nécessaire actualisation du cadre juridique régissant les échanges commerciaux algéro-vietnamiens, l'ambassadeur a estimé leur volume à quelque 250 millions de dollars.Pham Quoc Tru a annoncé la participation d’un "important" groupe de chefs d’entreprises vietnamiens à la Foire internationale d'Alger de 2017, faisant savoir que des voies étaient explorées pour permettre aux opérateurs algériens de se rendre au Vietnam en prospection d'opportunités d'affaires.Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie Soummam, Laziz Hail a lui aussi soutenu l’idée de renforcer la coopération économique entre les deux pays. À cette occasion, il a mis en avant les potentialités de Bejaia notamment agricoles et touristiques, susceptibles de contribuer à atteindre l'objectif de développer les relations économiques et commerciales algéro-vietnamiennes.