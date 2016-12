Accord Opep et non-Opep: Une 1ère réunion de la commission de surveillance en mi-janvier

La commission chargée de surveiller le respect et l'application de l'accord sur la limitation de la production des pays membres et non-membres de l'Organisation mondiale des pays exportateurs de pétrole (Opep) devrait se réunir le 13 janvier 2017.

En effet, selon l'agence Reuters qui rapporte l'information, une réunion de cette commission, dont l'Algérie fait partie, a été proposée pour le 13 janvier à Abou Dhabi.

La commission est, faut-il le rappeler, composée de cinq membres; l'Algérie, le Koweït, le Venezuela, la Russie et Oman.