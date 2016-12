Sonatrach augmentera sa capacité de production dans le respect de l'Accord de l'Opep (PDG)

L'entreprise publique pétrolière algérienne, Sonatrach, augmentera sa capacité de production à plus de 205 millions tonnes équivalent pétrole (TEP) par an dès 2017, a indiqué aujourd'hui le Président Directeur général de cette entreprise, Amine Mazouz, depuis la wilaya de Boumerdès.

Amine Mazouz explique, cependant, que cette amélioration de la capacité de production ne contredit aucunement l'accord de limitation de la production de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et Sonatrach réduira sa production, dès 2017, de 50.000 barils par jour.

Cette amélioration permettra, selon Amine Mazouz, à Sonatrach de revenir à ses niveaux de production d'il y a 6 à 7 ans.