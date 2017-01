APN : Les nouvelles mesures douanières adoptées

L’Assemblée populaire nationale a adopté le projet du code des douanes, mardi 3 janvier, durant une séance plénière dirigée par Mohamed Larbi Ould Khelifa.

Le projet du code est complémentaire et amendant la loi du 21 juillet 1979 amendée en 1998, et comprendra un texte compatible avec les nouvelles donnes de l’économie nationale et internationale, pour perfectionner les services de l’institution douanière, ainsi que de combattre les pratiques qui portent préjudice à l’économie du pays comprenant la surfacturation, la contrebande et les fausses déclarations, indique Hadj Baba Ammi le ministre des Finances.

Photo-APS-Archives