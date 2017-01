L'Algérie 3e plus grand importateur de la bière ukrainienne en 2016

Related Articles

16/01/2017

L'Algérie est le troisième plus grand importateur de la bière ukrainienne durant l'année écoulée.

En 2016, les exportations ukrainiennes en bière ont enregistré une hausse de 2%, soit d'un montant de 19,1 millions de dollars, malgré une baisse de 7,4% de la production par rapport à 2015, indique le site profibeer.ru, citant des données publiées par Ukrpivo.

Parmi les plus grands importateurs de la bière ukrainienne en 2016, l'Algérie est citée en troisième position après le Bélarus et la Moldavie.



Une destination réfléchie

Les importateurs de bière algériens n'ont pas choisi l'Ukraine au hasard. En effet, selon un classement établi en 2015 par le site de voyage britannique GoEuro, Kiev, capitale de l'Ukraine, est la deuxième ville où la bière est la moins chère dans le monde, après Krakow en Pologne.