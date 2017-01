OPEP: l'Algérie, l'Arabie saoudite et le Koweït ont respecté leurs engagements

L'Algérie, l'Arabie saoudite et le Koweït ont rigoureusement respecté leurs engagements de réduire leur production pétrolière pour effacer l’excédent des stocks sur le marché, selon une étude du fonds d’investissement américain JP Morgan Emerging Markets, citée lundi par Oil Price.

"Les trois pays ont peut-être réduit leur production respective plus ce qu’ils ont promis dans l'accord de l'OPEP, car non seulement ils tiennent à montrer qu'ils respectent les engagements de réduction, mais veulent aussi réduire l'offre plus que le niveau convenu", souligne Oil Price.

"Ces pays étaient incontournables dans les négociations qui ont forgé l'accord de l’année dernière", ajoute Oil Price en reprenant l’étude de JP Morgan Emerging markets.

L'Algérie, qui s'est engagée à réduire la production de 50.000 barils/jour, a entamé la mise en oeuvre de l’accord, précise Oil Price qui cite aussi l’entretien accordé par le ministre de l’Energie, Nourredine Boutarfa, à Bloomberg, qui avait déclaré que l’Algérie pourrait aller jusqu'à 65.000 barils/jour pour soutenir les prix.

De son côté l’Arabie Saoudite qui a supporté un effort de baisse important de 486.000 barils/jour à 10,05 mbj a réduit son offre à moins de 10 millions mbj, selon son ministre de l’Energie, Khalid Al Falih qui envisage de renouveler cet engagement dans les six mois à venir.

Le ministre du pétrole koweïtien, Essam al-Marzouq a déclaré dimanche que son pays pourrait opérer une coupe de production de 148.000 barils/jour.

"Notre engagement de baisse de production est de 133.000 barils/jour (…) nous avons baissé de 6.000 barils de plus, et nous pourrons atteindre 146.000 ou 148.000/ barils/jour", a-t-il déclaré.

"Il n'est pas surprenant (à) pour l’Algérie et le Koweït, qui siègent dans le comité de suivi mis en place pour superviser la mise en œuvre de l’accord, et pour l’Arabie Saoudite, plus grand producteur de l’OPEP, de ‘donner l'exemple’ aux autres producteurs", relève Oil Price.

En parallèle à ces efforts menés pour stabiliser le marché pétrolier, les producteurs américains ont profité de la remontée des cours pour augmenter l’extraction.

Selon les chiffres fournis par Oil Price, l’offre des Etats-Unis a augmenté de 500.000 barils/ jour depuis l’annonce de la conclusion de l’accord d’Alger fin septembre.

Les quatorze membres de l’organisation des pays exportateurs de pétrole devraient se réunir le 22 janvier à Vienne pour adopter des mécanismes en vue de renforcer l’effort de baisse engagé, a indiqué vendredi le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, dans un entretien à Bloomberg Television.

Ils devraient ensuite se rencontrer en mai pour discuter de l’opportunité de prolonger l’accord de novembre portant sur une réduction de 1,2 million de barils/jour à 32,5 mbj à partir de janvier 2017.