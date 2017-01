Le texte du code des douanes adopté par le Conseil de la Nation

Related Articles

19/01/2017

Le Conseil de la Nation a adopté mercredi le texte du Code des douanes en séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, président de cette institution, en présence du ministre des Finances Hadji Baba Ammi, a rapporté APS.

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière, à la lumière des nouvelles transformations du modèle économique algérien.

Cette révision vise à renforcer la mission économique et de sécurité des douanes en offrant aux opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et de contrôle des échanges qui garantissent la continuité, la transparence et l'équité.