Sonatrach : Conventions de sous-traitance signées avec deux groupes industriels publics

Related Articles

19/01/2017

Deux conventions ont été signées jeudi à Alger, entre le groupe Sonatrach et les groupes industriels publics Elec El Djazair et Algerian Groupe of MEchanics (AGM), a indiqué l’APS.

Les accords-cadres pour la réalisation de prestations de fournitures, de travaux et de services pour la géant pétrolier et de ses filiales.

La procédure de signature a été mené entre le directeur central des marchés et logistique de la Sonatrach, Ferhat Ounoughi, et Daouadji Djilali Kenane, pour le premier document, et avec le PDG d’AGM, Bachir Dehimi, pour le second accord, en présence des ministres de l’Energie, Noureddine Boutarfa et de l’Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, ainsi que le PDG de Sonatrach, Amine Mazouzi.

PHOTO APS