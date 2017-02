Hausse du volume de gaz algérien exporté vers la Tunisie

Related Articles

07/02/2017

Une réunion du Comité bilatéral de l’énergie algéro-tunisien, s’est tenue mardi 7 février à Alger, indique un communiqué du ministère de l’Energie.

Co-présidée par le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa et son homologue tunisienne Héla Cheikhrouhou, la rencontre a porté sur l’état d’avancement et de développement des projets et des contrats en cours et sur les opportunités de coopération futures.

L’entretien a notamment mis en exergue la hausse de l’exportation du gaz algérien envers la Tunisie, qui a atteint les 2.5 Gm³ à partir de janvier 2016.

La ville frontalière historique, Sakiet Sidi Youcef, sera quant à elle alimentée à partir du réseau gazier algérien, ce qui constituera une première étape dans la concrétisation du projet d’approvisionnement des villes tunisiennes situées à la frontière en gaz naturel.