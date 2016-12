Le ministère français des Affaires étrangères confirme aujourd'hui l'enlèvement d'une Française, Sophie Pétronien, responsable d'une ONG d'aide à l'enfance.

Sophie Pétronien a été enlevée hier, samedi, à Gao et les autorités françaises disent être "en lien avec les autorités maliennes". Ces dernières sont, affirme le porte-parole du quai d'Orsay, "pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible" la ressortissante française.