Tunisie: Un train percute un bus, au moins 3 morts et 35 blessés (Vidéo)

Au moins 3 personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans un accident impliquant un train et un bus à Jbel Jloud, au sud de la Tunisie, indique le ministère tunisien de l'Intérieur.

Un bus en provenance de Nabeul est entré en collision avec un train qui transporté plusieurs militaires, indique plusieurs médias tunisiens.

Les éléments de la police et de la protection civile ont été dépêchés sur les lieux et la route GP1 a été fermée.