Syrie: Des avions non-identifiés tuent 22 civils, dont 10 enfants

Des attaques aériennes menées par des avions non identifiés, sur un village sous le contrôle de l’Etat Islamique(EI) situé à l’est de la Syrie, ont provoquées la mort d’au moins 22 civils, dont dix enfants, a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Rapporte Beyrouth l’AFP.

Les victimes appartiennent à deux familles du village de Hojna à la province pétrolière de Deir Ezzor, frontalière avec l’Irak, elle est sous un contrôle quasi total de l’Etat islamique et régulièrement bombardée par l’aviation de la coalition internationale antijihadistes menée par les Etats-Unis.

L’autoproclamé Califat, est surtout attaqué par la coalition, de la Turquie, régime syrien et son allié russe dans le nord d’Alep, Deir Ezzor et à Raqa la capitale politique et militaire de l’EI.