L'ambassade russe à Damas visée par des tirs d'obus

L'ambassade russe à Damas a été visée par des tirs d'obus à deux reprises aujourd’hui, sans faire de victimes ni de dégâts, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères, qui a dénoncé une "provocation".

"A 13h00 et 13h19 heure de Moscou (10h00 et 10h19 GMT), l'ambassade russe en Syrie a été bombardée par les terroristes. Un obus, qui n'a heureusement pas explosé, est tombé dans la cour à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Le second obus est tombé dans le voisinage proche du territoire" de l'ambassade, a précisé le ministère, ajoutant que des démineurs avaient neutralisés les engins.

"Nous considérons cette nouvelle provocation des extrémistes souhaitant faire dérailler le processus de règlement pacifique en Syrie comme une confirmation de leur intention de continuer à semer la terreur et la violence" dans le pays, a indiqué la diplomatie russe.

La Russie mène en Syrie depuis plus d'un an une campagne de bombardements aériens en soutien aux troupes de son allié, le président Bachar el-Assad. Ce soutien a notamment permis au régime la reprise récente aux rebelles de la deuxième ville du pays, Alep.