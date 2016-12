Tunisie : Arrestation de 10 terroristes, dont 2 femmes, de la Katiba Okba Ibn Nafâa

Related Articles

29/12/2016

Une cellule terroriste composée de 10 personnes, dont deux femmes, a été démantelée à Sousse, à l'extrême Est de la Tunisie, annonce aujourd'hui le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué.

"Dans le cadre des enquêtes de prévention contre toutes les formes de criminalité et de menaces à caractère terroriste, le groupement d'investigation de la Garde nationale tunisienne a réussi à démanteler une cellule terroriste composée de 10 éléments dont deux femmes, dans la ville de Sousse à l'est de la Tunisie", indique le communiqué.

Cette cellule, dont l'âge des membre se situe entre 25 et 45 ans, activait, dans la région de Hammam Sousse, Akouda et la grande Kalaâ, précise la même source, ajoutant qu'"ils (les membres de la cellule) seraient en contact direct avec la Katiba Okba Ibn Nafâa, un groupuscule terroriste activant dans les monts de Chaâneba et qui planifiait de mener des attentats incessamment.