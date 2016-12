Syrie : Le cessez-le-feu russo-turc menacé

Des accrochages et des raids aériens ont eu lieu vendredi en Syrie malgré l’accord de cessez-le-feu, co-parrainé par Le président de la République turc Recep Tayyip Erdoğan et son homologue russe Vladimir Poutine.

Selon l'armée turque, l'aviation russe a mené trois frappes aériennes contre ''l'Etat islamique'', qui n'est pas concerné par la trêve, au cours des dernières 24 heures dans la région d'Al Bab, dans le nord de la Syrie. Douze terroristes auraient été tués, selon des informations collectées par Ankara.

L'Armée syrienne libre, vaste alliance de plusieurs groupes d'insurgés, s'est engagée à respecter l'accord de trêve, qui ne concerne pas le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique. Selon Moscou, le cessez-le-feu n'inclut pas non plus l'ex-Front al Nosra, ce que démentent plusieurs chefs rebelles.

Les opposants au régime syrien menacent de ne plus respecter la trêve instaurée, si les violations du traité commises par le gouvernement syrien continuent, indique un communiqué des groupes rebelles, "Les violations constantes par le régime et les bombardements et tentatives d'attaquer des zones contrôlées par les forces révolutionnaires rendront l'accord nul et non avenu "