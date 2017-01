ONU : Le nouveau Secrétaire général fait part de ses résolutions pour le Nouvel An

Related Articles

01/01/2017

A l’occasion du Nouvel An, le nouveau Secrétaire général des Nations Unies ,Antonio Guterres, a fait part de son souhait de faire de 2017 "une année pour la paix", a-t-il communiqué.

Guterres qui succède Ban-Ki-Moon à la tête de l’ONU à partir du 1er janvier, a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis les différentes guerres et conflits qui provoquent quotidiennement des milliers de morts et de blessés, "En cette première journée à la tête des Nations unies, une question me pèse sur le cœur: comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits ?" a-t-il ajouté.

Il a ensuite conclut en appelant les nations à unir leurs efforts afin de rendre le monde plus sûr et paisible "…engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue".