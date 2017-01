Sahara Occidental : manifestation à El Aâyoun violement réprimée par les forces marocaines

Related Articles

01/01/2017

Une manifestation pacifique de Sahraouis a été violement interceptée par les forces de l’occupation marocaines, a indiqué une source judiciaire sahraouie.

Les manifestants réclamaient le droit à l’autodétermination et à l’indépendance, et ont réclamés le départ des occupants marocains et ont appelés l’occupation marocaine à libérer les prisonniers politiques sahraouis qui vivent dans des conditions déplorables dans les prisons marocaines.

Le déploiement de forces militaires marocaines s’est fait à l’occasion du procès des membres du groupe politique Gdeim Izik, pour réprimer toutes manifestations appelant à l’autodétermination des sahraouis.

Photo APS.