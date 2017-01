Istanbul: Assaillant toujours en cavale

Related Articles

02/01/2017

Plus de 24 heures après la fusillade qui a fait 39 morts, dont plus de 20 étrangers, dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul la ‘’Reina’’, l'assaillant est toujours en fuite et les enquêteurs turcs n'ont toujours aucun responsable à désigner.

Le flou règne sur l'identité et les motivations de l'auteur de cette attaque sanglante contre la Turquie.

Aucune revendication n'est venue non plus du côté du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique, cible depuis août d'une offensive des forces turques dans le nord de la Syrie. En réaction à ces opérations militaires, le groupe terroriste a appelé à plusieurs reprises ses partisans à mener des attaques en Turquie.