Irak : Un attentat fait 17 morts à Bagdad

Pas moins de 17 morts et 35 blessés ont été victimes de l’explosion d’une voiture piégée, lundi, à Bagdad dans un quartier de Sadr City, rapport Reuters de sources policière et médicale.

Aucune revendication n’a été enregistrée pour le moment, mais le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique a l’habitude de commettre des attentats de ce genre contre des civils dans la capitale irakienne.

Cette attaque survient le jour de la visite à Bagdad du président Français François Hollande et quelques jours après trois attentats à la bombe, revendiqués par l’autoproclamé Caliphate, samedi, et qui ont fait plus de 29 victimes, à l’est de la ville.