Yémen: 16 soldats tués dans des affrontements avec Al-Qaïda

Seize membres des forces gouvernementales ont péri mardi lors d'affrontements séparés avec des combattants d'el-Qaëda et des rebelles au Yémen, pays dévasté par près de deux ans de guerre, selon des sources militaires et des responsables.

Quinze combattants d'el-Qaëda et neuf rebelles chiites houthis ont péri dans ces violences survenues dans des régions du sud de ce pays pauvre de la péninsule arabique, ont ajouté les mêmes sources.



Dans la province d'Abyane, des membres d'el-Qaëda ont tendu une embuscade à une unité de l'armée qui faisait route pour une opération contre le groupe jihadiste à l'est de la ville côtière de Chaqra, ont rapporté des responsables provinciaux. Un accrochage s'en est suivi dans lequel 11 soldats et 15 combattants d'el-Qaëda ont péri, ont-ils ajouté. Un précédent bilan avait fait état de cinq soldats tués.

Selon des sources de sécurité, les combattants d'el-Qaëda se sont emparés de deux véhicules militaires et d'armes durant les affrontements.



Depuis mars 2015, les forces gouvernementales au Yémen, soutenues par une coalition de pays arabes sous commandement saoudien, tentent en vain de reprendre le terrain perdu au profit des rebelles chiites houthis qui contrôlent une partie du territoire dont la capitale Sanaa (nord).



Profitant du chaos, el-Qaëda et le groupe jihadiste Etat islamique ont renforcé leur présence dans le sud et le sud-est du Yémen, où ils commettent des attentats sanglants notamment contre les progouvernementaux qui peinent à sécuriser les zones sous leur contrôle et à recruter de jeunes soldats.



Sur le front de la guerre contre les rebelles, des combats ont éclaté autour de la ville de Baihan dans la province de Chabwa. Neuf rebelles et cinq combattants progouvernementaux, dont un officier, ont été tués, selon des sources militaires loyalistes. La ville de Baihan est tenue par les houthis et leurs alliés, les partisans de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, selon les mêmes sources.



La guerre au Yémen a fait plus de 7.000 morts depuis mars 2015, selon l'Onu. Toutes les tentatives de résoudre le conflit par la négociation ont échoué jusqu'à présent.