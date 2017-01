Au moins 15 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque attribuée à des Pygmées dans un village de la province de Tanganyika dans le sud-est de la République démocratique du Congo, théâtre de fréquents conflits communautaires meurtriers, selon des sources concordantes.

"Des affrontements entre Bantous et Pygmées dans le village de Piana-Mwanga ont fait aujourd'hui 15 morts parmi les Bantous, 37 blessés et 65 maisons incendiées", a déclaré à l'AFP Mgr Vincent de Paul Kwanga, évêque du diocèse de Manono (sud-est). L'attaque a été confirmée par le ministre de l'Intérieur du Tanganyika et des responsables de la société civile