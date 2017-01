Irak : Un attentat sur des avant-gardes sécuritaires provoque 4 morts à Tikrit

Au moins 4 morts et 12 blessés dans l’attaque d’un avant-poste militaire et un poste de police, vendredi 6 janvier, près de Tikrīt, indique des sources militaires et policières, selon Reuters.

Des terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique ont pris d’assaut un avant-poste militaires situé à Al-Dour, deux kamikazes ont été utilisés dans l’attaque, entrainant la mort de deux policiers et deux soldats, au même moment un détachement de l’organisation terroriste a mis en feu le poste de police situé à proximité, avant de prendre la fuite.

Les attentats se multiplient ces dernières semaines, alors que le dernier fief de Daech à Mossoul est continuellement assiégé par les forces irakiennes qui tentent de reprendre la ville depuis le 17 octobre dernier.