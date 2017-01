Vague de froid en Europe : sept morts en Italie, dix en Pologne

La vague de froid qui s'est abattue dernièrement sur l'Europe a fait une vingtaine de victimes, selon un dernier bilan communiqué.

L'Europe subit ce samedi un pic de froid glacial, avec des températures polaires qui ont fait dix morts en Pologne, sept en Italie et recouvert Istanbul d'un manteau de neige. En France, où les températures de la nuit ont été «fortement négatives», de nombreux départements ont été placés en alerte à cause de la neige et du verglas. À l'origine de cet épisode glacial, qui devrait durer jusqu'à dimanche, des masses d'air polaire descendues de Scandinavie sur l'Europe centrale.