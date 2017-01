Yémen : 12 civiles tués après des bombardements aériens de la coalition arabe

Douze civiles ont été tués, dimanche 8 janvier, suites à des raids aériens de la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite à l’ouest de la capitale yéménite Sanaa, indique l’APS.

Selon des habitants et médecins, les attaques ont touché une école et une mosquée situés à l’ouest de Sanaa, il est aussi indiqué que neuf villageois ont trouvés la mort durant le premier raid qui a visé le village Beni Youcef et que la deuxième attaque de la coalition a été perpétrée sur la même région quelques minutes après, alors que des secouristes essayaient d’aider les habitants, ce qui a provoqué la décès de 3 d’entre eux.