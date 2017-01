Tunisie : Un millier de manifestants contre le retour des terroristes

Un millier de tunisiens se sont manifestés, dimanche 8 janvier, au centre de Tunis afin de protester contre le possible retour des terroristes au pays, a rapporté l’AFP.

Les manifestants, encerclés par un important dispositif de sécurité, ont montré le refus catégorique au potentiel retour des terroristes qui ont choisi d’aller à la Lybie, Irak et Syrie afin de rejoindre les rangs de DAECH en scandant des slogans tel que‘’ Retour des terroristes, grande menace contre la sûreté du pays" ou "Tous les Tunisiens contre le terrorisme" ou encore "On ne pardonne pas les criminels et on refuse leur retour".

En fin de décembre passé, le syndicat national des forces de sécurité intérieure a argumenté son refus du rapatriement des membres d’ISIS, en déclarant que les terroristes avaient ‘’reçu des formations militaires et appris à manipuler toutes sortes d'armes de guerre sophistiquées" et qu’ils pourraient réveiller les ‘’cellules dormantes’’ de la Tunisie.

Quant à Youssef Chahed, le premier ministre tunisien , avait déclaré que son gouvernement ‘’nétait pas favorable’’ au retour des terroristes.