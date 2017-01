États-Unis: Barack Obama fait ses adieux

Related Articles

11/01/2017

Pour la dernière fois le président Barack Obama s’est adressé à l’Amérique et au monde dans la soirée du lundi, dans un discours qui fut à la fois un adieu ému et et un appel à la vigilance.

Le 44e président des Etats-Unis, qui s'apprête à céder la place à l'homme d'affaires Donald Trump, a aussi exhorté les Américains à être des acteurs du processus démocratique.

"Yes we did" (Oui, nous l'avons fait), a-t-il conclu sur un tonnerre d'applaudissements, dans une allusion à son célébrissime slogan de campagne "Yes we can".