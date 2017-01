Les Affaires étrangères russes déplorent la politique d’Obama

La porte-parole au ministère de l’Extérieur russe Maria Zakharova a critiqué avec insistance l’administration Obama qui est en fin de son mandat, a reporté l’APS.

Zakharova a exprimé sur son compte Facebook, le mercredi 11 janvier, sa désolation vis-à-vis les informations qui proviennent de Washington et qui traitent sur de nouvelles sanctions imposées sur la Russie et l’approvisionnement des rebelles en Syrie, qu’elle a qualifié de ‘’sanguinaires’’ et a qualifié ses procédures d’inutiles et de dangereuse dans tout les domaines de la politique étrangère.

Dans le cadre de l’évaluation des résultats de la politique exercée par Barack Obama durant son mandat est ‘’une affaire américaine intérieure dans laquelle on ne veut pas se mêler’’ a déclaré Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, il a ajouté que son pays est déçu de la dégradation sans précédente des relations entre les deux pays.