Terrorisme : AQMI diffuse un message de son otage Béatrice Stockly

La branche d’Al-Qaïda au Maghreb (AQMI) a diffusé, mardi 10 janvier, une vidéo enregistrée le 31 décembre, contenant un message de l’otage suisse ‘’Béatrice Stockly’’ à la destination de ses parents et son gouvernement, posté sur le compte twitter de l’organisation.

Béatrice Stockly est apparu dans l’air épuisée et a commencé par remercier ses parents, ses frères et sa sœur pour leur messages de soutien qu’elle avait reçu de leur part et a ensuite formulé sa reconnaissance envers le gouvernement suisse pour leur efforts afin de la libérée.

L’évangéliste suisse, a été enlevée la nuit du 7 au 8 janvier 2016 par les militants du groupe terroriste AQMI, qui ra réclamé en échange de sa libération, la libération de l’un de ses dirigeants ‘’Abou Tourab’’ détenu par la Cour Pénale Internationale de La Haye.

La suissesse avait déjà été kidnappée en 2012 par le groupe terroriste Ansar Dine et avait été libérée une dizaines de jours plus tard, après avoir promis de cesser ses actions d’évangélisation.