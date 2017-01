La trêve se fragilise de plus en plus en Syrie après des explosions dans une base militaire et un attentat suicide à Damas, a rapporté l’Agence France-Presse.

En effet, au moins huit personnes ont péri jeudi dans un attentat suicide à Kafr Soussa, un quartier de la capitale où se trouvent des bases militaire et des renseignements, selon la télévision d'Etat syrienne, "l'attaque terroriste (a été) perpétrée par un kamikaze qui a fait exploser sa ceinture explosive" près d'un club de sport.

Plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est la base militaire de Mazzé, dans la banlieue ouest de Damas, qui a été frappée par plusieurs explosions, des bombardements selon la télévision d'Etat syrienne.