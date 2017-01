Espagne : six migrants morts découverts sur la côte Sud

Les corps de six migrants morts ont été découverts depuis vendredi soir sur différentes plages de la côte sud de l'Espagne, à proximité de la ville d'Algésiras, a indiqué samedi le service de sauvetage maritime espagnol.



Un premier corps a été retrouvé vendredi soir, et les cinq autres dans la journée de samedi, certains par les sauveteurs en mer et d'autres par la garde civile. Tous semblent être des hommes d'origine subsaharienne, selon la porte-parole du sauvetage maritime.



Les services de secours étaient à la recherche depuis vendredi de deux embarcations de fortune transportant des migrants, qui avait quitté la côte marocaine toute proche à destination de l'Espagne. L'une de ces embarcations a été localisée samedi après-midi avec huit personnes à bord, cinq hommes et trois femmes, dont l'une semblait décédée d'hypothermie, a expliqué la porte-parole. L'embarcation était en train d'être remorquée vers Ceuta, enclave espagnole au Maroc.



L'Espagne est un point de passage pour les migrants tant par voie maritime que terrestre via les deux enclaves espagnoles en Afrique du Nord de Ceuta et Melilla. Environ 8160 migrants sont arrivés en Espagne par la mer en 2016, dont 69 sont décédés, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale des migrantes (OIM).