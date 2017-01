Plan d’urgence médical déclenché au Nigeria suite au bombardement d’un camp de réfugiés

Related Articles

18/01/2017

Un camp de réfugiés a été la cible d’une frappe militaire par erreur, mardi au Borno dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins 52 morts et plus de 120 blessés, les autorités de l'Etat du Borno ont déclenché un ''plan d'urgence médical" à cet effet, ce mercredi, rapporte l’agence France-Presse.

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a déployé un hélicoptère pour évacuer les victimes vers Maiduguri et Médecins Sans Frontières (MSF), qui opérait depuis peu dans le camp bombardé de Rann, a été chargé de coordonner la réponse médicale, a indiqué Isa Gusau, porte-parole du gouverneur de l'Etat.

Par ailleurs, plusieurs organisations humanitaires ont fermement condamné ce bombardement, et l'ont qualifié de ''choquant et inacceptable'', en réitérant que les camps de déplacés sont censés être des refuges sûrs pour les populations fuyant la guerre et les conflits.

Photo par: AFP