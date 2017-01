A Téhéran, un incendie provoque l’effondrement d’un immeuble de 15 étages

Un feu qui a duré plus de quatre heures a causé l’effondrement du bâtiment Plasco à Téhéran, aujourd’hui 19 Janvier, rapporte l’agence de presse française.

En effet, l’incendie, avait débuté au 9éme étage et s’est propagé jusqu'au 15ème, faisant au moins 70 blessés, et plusieurs disparus, encore prisonniers des gravats.

Selon le maire Mohammad Bagher Ghalibaf, qui s’était rendu sur place, l’immeuble avait été évacué après le déclenchement de l’incendie à 08H00 (04h30 GMT) et qu’il y aurait entre 23 à 25 pompiers coincés sous les décombres.

Par ailleurs, le porte-parole des pompiers, Jalal Maleki, indique que les responsables de l’immeuble avaient été mis en garde plusieurs fois, contre la fragilité du bâtiment, regrettant, qu'ils n'en aient pas tenu compte.

Photo par: AFP