Yémen : 29 rebelles tués dans des attaques aériennes de la coalition arabe près de la mer Rouge

20/01/2017

Au moins 29 rebelles ont été tués en 24 heures, dans des raids aériens de la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite, dans la province de Hodeida, sur la mer Rouge, ont indiqué vendredi des sources militaires, selon l’AFP.

Les raids ont ciblé deux camps militaires, un entrepôt et un camion d’armes à travers la province de Hodeida, ont engendré en plus des 29 morts, une vingtaine de blessés dans les rangs des rebelles chiites houthis et les partisans de l’ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, ont ajouté les mêmes sources.

L’objectif des attaques est de reprendre les zones bordant la mer Rouge des mains des rebelles, selon des officiers des forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi.