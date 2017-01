72 millions de dollars de diamants volés à Amsterdam : 7 suspects arrêtés douze ans après

Sept personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas et en Espagne, douze ans après le vol de diamants, l'un des plus importants de l'histoire du pays à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, a annoncé samedi la police militaire néerlandaise, rapporte l’agence France-Presse.

D'une valeur estimée de 72 millions de dollars (67 millions d'euros), les diamants et bijoux ont été volés le 25 février 2005 lors du braquage d'un véhicule blindé de la compagnie aérienne KLM par des individus armés dans une partie fermée et sécurisée de l'aéroport, précise la police militaire sur son compte Facebook.