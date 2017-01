Cinq soldats égyptiens tués dans le Sinaï

Related Articles

23/01/2017

Cinq soldats égyptiens ont été tués dans le Sinaï (est) dimanche par des "éléments fondamentalistes", indique l’agence France-Presse.

L’armée égyptienne indique que "les forces armées déplorent avec tristesse et douleur les cinq martyrs tués dans le Sinaï des mains d'éléments fondamentalistes déloyaux, ennemis de la nation et de la religion".

Aucun autre détail n'a été donné par l'armée et l'attaque n'avait pas été revendiquée lundi matin.

Le Sinaï est considéré depuis plusieurs mois comme le fief des islamistes extrémistes qui ont tué des centaines de membres des forces de l'ordre.