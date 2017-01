Plainte contre Trump pour violation de la clause sur les émoluments étrangers de la Constitution américaine

Related Articles

23/01/2017

Une plainte a été déposée contre Donald Trump lundi devant un tribunal fédéral de Manhattan pour violation de la constitution du fait de versements effectués par des gouvernements étrangers à des entreprises de son groupe, indique l’agence de presse Reuters.

"Nous ne voulions pas en arriver là, nous avions l'espoir que le président Trump prendrait les mesures nécessaires pour éviter de violer la Constitution avant de prendre ses fonctions. Il ne l'a pas fait", a déclaré le directeur général de l'association Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), Noah Bookbinder, dans un communiqué.

Pour les plaignants, cet état de fait constitue une violation de la clause sur les émoluments étrangers de la Constitution américaine qui interdit à un président de recevoir toute chose de valeur de la part de gouvernements étrangers.