Brésil: Nouvelle révolte dans une prison de Sao Paulo, 62 détenus recherchés

Soixante-deux détenus étaient recherchés mardi lors d'une mutinerie déclenchée par la confiscation d'un portable, ont annoncé les autorités du pays, rapporte l’AFP.

L'incident a éclaté mardi matin, lorsqu'un surveillant d'un centre de détention de l'Etat de Sao Paulo, destiné aux prisonniers bénéficiant d'un régime de semi-liberté, a confisqué le portable d'un détenu lors d'une inspection de routine.

Profitant de l'agitation, plus d'une centaine de prisonniers se sont échappés du centre, entouré d'une simple barrière et où les détenus peuvent entrer et sortir, sur autorisation, pour aller travailler ou étudier munis.

L'administration pénitentiaire (SAP) a assuré dans un communiqué que les forces de l'ordre avaient déjà capturé 90 des 152 détenus ayant pris la fuite. Ces derniers ne bénéficieront plus du régime de semi-liberté.