Donald Trump tient sa promesse concernant la limitation des visas et de l’immigration

Donald Trump signera à partir de mercredi des décrets limitant l'octroi de visas, l'accueil de réfugiés et l'immigration, selon des médias américains, indique l’agence France-Presse.

Trump s'est engagé pendant la campagne électorale à expulser les clandestins délinquants des Etats-Unis et à ériger un mur à la frontière, poreuse, entre les Etats-Unis et le Mexique. Il veut aussi interdire l'entrée des musulmans aux Etats-Unis.

A cet effet, le président américain doit s'adresser mercredi à des employés du ministère de la Sécurité intérieure, en charge de l'immigration, et signer à cette occasion des décrets sur les réfugiés et la sécurité nationale, rapporte le Washington Post et CNN.

"Grand jour prévu demain sur la SECURITE NATIONALE. Parmi beaucoup d'autres choses, nous allons construire le mur!", a déclaré Trump sur son compte Twitter mardi soir.