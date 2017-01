Koweït : Sept personnes exécutées, dont un prince et trois femmes

Sept personnes ont été exécutées mercredi, au Koweït, dont un membre de la famille régnante des Al-Sabah et trois femmes, a annoncé un porte-parole du procureur général, indique l’AFP.

Ces personnes étaient condamnées à mort dans des affaires de droit commun et ont été exécutées par pendaison, l’une des trois femmes suppliciées est une koweïtienne qui avait mis le feu à une tente lors d’un mariage, tuant des dizaines de femmes et d’enfants, quant aux deux autres, elles sont de nationalité philippine et éthiopienne.

Tandis que Cheikh Fayçal Abdallah Al-Jaber Al-Sanah avait été condamné pour l’homicide par balle d’un autre membre de la famille au pouvoir.