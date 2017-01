Irak: Retour des déplacés à Mossoul-Est après sa libération

Plus d’une centaine de familles qui avaient fui Mossoul lors de l'offensive des troupes irakiennes quittent aujourd’hui 25 janvier des camps de déplacés après la libération de la totalité de la partie est de Mossoul, rapporte l’AFP.



Selon l'Onu, au moins 22.000 des 180.000 personnes ayant été déplacées à cause des combats dans et autour de Mossoul sont déjà rentrées chez elles.



Les autorités irakiennes ont mis en place des opérations de retour deux fois par semaine depuis les camps de Khazir et de Hasancham.

"Nous organisons le transfert de 500 familles, soit à peu près 2.700 personnes, vers leurs maisons libérées", a indiqué Mustafa Hamid Sarhan, un responsable du camp de Khazir, situé au sud-est de la deuxième ville d'Irak. "C'est la plus grande vague" (de retour), a-t-il affirmé. Une cinquantaine de bus alignés attendaient les candidats au retour, qui finissaient de faire leurs valises et nettoyer leurs tentes avant de monter à bord.