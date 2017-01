Des manifestations à New York pour défendre les immigrés contre Trump

Plus d'un millier de personnes ont manifesté mercredi soir à New York pour dénoncer les mesures anti-immigration du nouveau président Donald Trump, indique l’AFP.

Des manifestants de toutes origines se sont rassemblés dans le calme après 17H00 (22H00 GMT) dans le parc de Washington Square, au sud de Manhattan. "Pas d'interdiction! Pas de mur! New York est à tout le monde", scandaient notamment les participants à la manifestation, qui occupait la quasi-totalité de la place.

Ces manifestations surviennent après que le 45e président des Etats-Unis ait signé mercredi un décret sur l'immigration prévoyant, comme promis pendant sa campagne, l'érection d'un mur entre les Etats-Unis et le Mexique, et privant de fonds fédéraux les villes qui refusent de coopérer avec les ordres d'expulsions de clandestins des services fédéraux de l'immigration.

Il pourrait signer dès jeudi un autre décret limitant l'accès aux Etats-Unis pour les réfugiés et les détenteurs de visas en provenance d'Irak, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen, selon les médias américains.