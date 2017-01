Palestine : 3 palestiniens blessés par les balles de l’occupation sioniste

Related Articles

Trois jeunes palestiniens ont étés blessés par les balles des forces de l’occupation israélienne, le matin du vendredi, au campement des réfugiés de Jénine, indique l’APS.

Des sources sécuritaires et médicales palestiniennes, ont affirmé que l’armée de l’occupation a fait irruption ce matin dans le camp de Jénine, avec plus de 20 engins militaires, ce qui a provoqué des affrontements avec un nombre de jeunes palestiniens que trois d’entre eux ont été touchés par des blessures à différents degrés de gravité et ont été évacués à l’hôpital pour recevoir les soins.

Les forces de l’occupation ont aussi pris d’assaut à l’aube, le village de Azoun situé à la Rive-Ouest et ont arrêté et détenu au moins quinze palestiniens, selon les mêmes sources.