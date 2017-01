Maroc : Sept personnes arrêtées, suspectées d’appartenir à Daech

Sept suspects ont été arrêtés par les services de sécurité marocains, alors qu’ils cherchaient à recruter des volontaires pour commettre des attentats dans le pays, a annoncé le ministère de l’Intérieur, indique l’AFP.

L’opération qui visait des partisans du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique, a permis ‘’le démantèlement d’une cellule’’ de sept suspects, dans cinq villes, notamment à Salé, près de Rabat, et El Jadida, où le ‘’cerveau d’un dangereux plan terroriste’’ a été appréhendé, selon le communiqué du ministère de l’Intérieur marocain.

Des déflagrations et des échanges de tirs entre les policiers d’élite et les suspects, ont été mentionnés par des médias en ligne et confirmés par une source sécuritaire.