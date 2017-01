Trump s'entretiendra téléphoniquement avec Merkel, Hollande et Poutine ce samedi

Donald Trump, le président des Etats-Unis, s’entretiendra téléphoniquement samedi avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine et François Hollande, le président français, a annoncé vendredi le porte-parole de la Maison Blanche, indique l’AFP.

L’échange téléphonique entre le président russe et Trump sera leur premier contact officiel depuis l’investiture de ce dernier le 20 janvier, après un premier entretien téléphonique non officielle en novembre ou ils avaient convenu de la nécessité de ‘’normaliser les relations entre Moscou et Washington.

En outre, le nouveau président républicain reçoit vendredi à la Maison Blanche Theresa May, la Première ministre britannique, pour discuter les liens commerciaux post-Brexit et donner du sang neuf à ‘’la relation spéciale’’ entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.