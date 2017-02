Ali Khamenei : Trump révèle le ‘’vrai visage des Etats-Unis’’

Related Articles

La guerre médiatique à coup de déclarations plus enflammées les unes que les autres, continue entre l’Iran et les Etats-Unis.

Après les menaces perpétrées par l’administration Trump à l’encontre de l’Iran, notamment vis-à-vis ses essayes militaires, voilà que la figure au sommet de l’échelle de l’instance religieuse iranienne, Ayatollah Ali Khamenei, déclare dans un discours devant des militaires à Téhéran que le président des Etats-Unis révèle ‘’le vrai visage des Etats-Unis’’, a rapporté l’AFP.

‘’Nous remercions ce monsieur parce qu’il nous a facilité la tâche en montrant le vrai visage des Etats-Unis. Ce que nous disons depuis plus de trente ans à propos de la corruption politique, économique, morale et sociale au sein du pouvoir américain, ce monsieur l’a mis à nu pendant la campagne électorale et après’’, a-t-il affirmé.